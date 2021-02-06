За добу від ковіду померли 12 киян

5 лютого у столиці виявили 212 хворих на коронавірус.

У Києві за минулу добу, 5 лютого виявили 212 хворих на коронавірус. Померли 12 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Найбільше випадків захворювання у Дніпровському районі – 54, в Дарницькому – 48 та в Деснянському – 40 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 1328 людей.

Додвмо, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 130 039. Коронавірус подолав 79 141 мешканець.

За період пандемії у столиці 2 426 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні було зафіксовано 4 310 нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано 1 884 особи, летальних випадків – 129, одужало 7 158 осіб.

Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини від COVID-19.