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Степанов підтвердив, що на період карантину немає заборони на партнерські пологи

Єдина вимога для таких пологів - негативний тест на COVID-19. 

Степанов підтвердив, що на період карантину немає заборони на партнерські пологи
Фото: ufabizphoto/Depositphotos

В Україні на період карантину для стримування коронавірусу законодавчо не вводили заборони на проведення партнерських пологів. 

Під час виступу у Верховній Раді міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що єдиною вимогою для партнера при пологах була наявність свіжого негативного тесту на коронавірус. 

"При доступі треба було зробити тест. Тепер уже є швидкі тести на антиген за 15 хвилин, вони куплені за державні кошти, були розподілені і по пологових", - зазначив він.

Степанов пообіцяв зробити додаткове роз'яснення, яким чином нормативно зобов'язати не скасовувати партнерські пологи. 

Нагадаємо, що чимало лікарень через коронавірус відмовляло породіллям у партнерських пологах. У липні в Тернополі такі пологи дозволили "в особливих випадках". Особливість випадків мав вирішити консиліум.

Докладніше про те, як жінки в Україні народжують в умовах епідемії, читайте в матеріалі LB.ua "Пологи в ізоляції". 

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