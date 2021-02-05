Степанов підтвердив, що на період карантину немає заборони на партнерські пологи

В Україні на період карантину для стримування коронавірусу законодавчо не вводили заборони на проведення партнерських пологів.

Під час виступу у Верховній Раді міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що єдиною вимогою для партнера при пологах була наявність свіжого негативного тесту на коронавірус.

"При доступі треба було зробити тест. Тепер уже є швидкі тести на антиген за 15 хвилин, вони куплені за державні кошти, були розподілені і по пологових", - зазначив він.

Степанов пообіцяв зробити додаткове роз'яснення, яким чином нормативно зобов'язати не скасовувати партнерські пологи.

Нагадаємо, що чимало лікарень через коронавірус відмовляло породіллям у партнерських пологах. У липні в Тернополі такі пологи дозволили "в особливих випадках". Особливість випадків мав вирішити консиліум.

Докладніше про те, як жінки в Україні народжують в умовах епідемії, читайте в матеріалі LB.ua "Пологи в ізоляції".