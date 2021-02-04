Держава за 10 млн гривень вивчить ситуацію з ВІЛ серед чоловіків, що мають секс з чоловіками

Центр громадського здоров'я МОЗ 1 лютого оприлюднив на Prozorro тендер на проведення "біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками" очікуваною вартістю 10,24 млн гривень.

Ця закупівля викликала значний резонанс у соціальних мережах, і ЦГЗ був змушений випустити розлоге пояснення, навіщо вона потрібна.

В установі пояснили, що подібні дослідження є складовою епідеміологічного нагляду громадського здоров’я. Завдяки ним епідеміологи можуть зрозуміти, як люди, що знаходяться в групі ризику до інфікування якоюсь хворобою, себе поводять, як розповсюджується вірус чи інфекція і як зробити програми з профілактики ефективними.

Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (ЧСЧ), є однією з ключових груп, яким загрожує підвищений ризик інфікування ВІЛ.

Біоповедінкове дослідження серед цієї групи дасть змогу отримати дані про поширеність ВІЛ та інших соціально-небезпечних інфекцій, поведінкові фактори, пов’язані з ризиком поширеності захворювання, використання цією групою послуг із профілактики ВІЛ.

Воно передбачає тестування на ВІЛ, вірусні гепатити B і C та сифіліс, аналіз крові, опитування щодо ризикової поведінки.

Дослідження проводиться за донорські гроші Центру контролю та профілактики захворювань США (СDC).

Загальна вибірка дослідження - 6900 осіб у 16 містах. У кожному місті мають працювати регіональні команди з 5 людей: регіональний координатор, купон-менеджер, 2 інтерв’юера і 1 медпрацівник

Участь респондентів передбачає винагороду в розмірі 250 грн (плюс 120 грн за кожного залученого учасника).

Інтегровані біоповедінкові дослідження серед ключових груп в Україні відбуваються з 2004 року раз на 3–4 роки. Їх фінансували міжнародні донори, зокрема, Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією й Центр контролю та профілактики захворювань США (СDC).

Раніше такі дослідження здійснювали неурядові організації, зокрема, Альянс громадського здоров’я. З 2018 року частину цих досліджень координує Центр громадського здоров’я, оскільки саме держава має бути холдером цих досліджень.

На 2022–2023 роки також заплановано провести біоповедінкові дослідження серед засуджених і трансгендерних людей за фінансування Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.