Зеленський написав листа Разумкову та Шмигалю щодо закону про публічні закупівлі

Президент наголосив, що зміни у цій сфері не мають суперечити європейському законодавству.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності дотримання міжнародних зобов’язань України при внесенні змін до законодавства у сфері публічних закупівель.

Про це йдеться у його листах президента до очільників уряду та парламенту, повідомляє Офіс президента.

Зеленський звертає увагу, що наразі пропонується низка ініціатив, які передбачають виведення з-під дії закону "Про публічні закупівлі" в цілому або з-під дії окремих його положень здійснення закупівель товарів і послуг у різних сферах.

"Вказане суперечить основній меті та принципам закону, а також може створити підґрунтя для виникнення проявів корупції, що матиме негативний вплив на стан міжнародних відносин України, у тому числі з фінансовими організаціями", – зазначає Зеленський.

За його словами, основною метою закону "Про публічні закупівлі" є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері та розвиток сумлінної конкуренції.

Також цей закон спрямований на адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця угода, зокрема, передбачає, що всі контракти укладаються шляхом проведення прозорих і неупереджених процедур з визначення виконавця.

"На сьогодні основні положення закону відповідають правилам здійснення публічних закупівель, встановленим директивами ЄС, а відтак усі зміни, що будуть вноситися, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель", - наголосив Зеленський.

Він також звернув увагу на необхідність забезпечення більш зваженого підходу щодо опрацювання законодавчих ініціатив для дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель та міжнародних зобов’язань у цій сфері.

Нагадаємо, законопроект №4394 був внесений на розгляд Верховної Ради у листопаді 2020 року. Підставою для розробки документа стало прийняття в 2019 році закону "Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державних закупівель", яким була викладена в новій редакції стаття 164/14 Кодексу про адміністративні правопорушення та було істотно розширено перелік порушень законодавства в сфері держзакупівель.

Зазначимо, що ЄС занепокоївся законопроєктом, які стосуються закупівель імпортної машинобудівної продукції.