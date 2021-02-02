За добу в Україні зафіксували 2394 нові випадки ковіду, 11 457 осіб одужали

За миинулу добу було здійснено 31 620 тестувань.

За минулу добу в Україні зафіксовано 2394 нові випадки коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей і 213 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 833 осіб. 156 пацієнтів померли, 11 457 осіб одужали. За добу було здійснено 31 620 тестувань, зокрема методом ПЛР - 16 589, методом ІФА - 15 031.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 223 879 осіб, одужали 1 035 372. Від ускладнень захворювання померли 22 924 людини. Усього було проведено 6 274 464 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) і Харківській (158) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 285 випадків;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 104 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 217 випадків;

Івано-Франківська область – 278 випадків;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 38 випадків;

Львівська область – 114 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 131 випадок;

Полтавська область – 98 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 20 випадків;

Тернопільська область – 63 випадки;

Харківська область – 158 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 13 випадків;

Черкаська область – 157 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні прем'єр Денис Шмигаль на нараді з президентом заявив про можливість послаблення карантину в окремих регіонах. Він зазначив, що в Україні вперше за тривалий час кількість "активних" хворих на коронавірус опустилася нижче від 200 тисяч. При цьому за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих – 12 147 осіб проти 11 630 позаминулого тижня.

З 25 січня, після того як закінчився термін так званого локдауну - жорстких карантинних заходів, у Україні діють карантинні обмеження "помаранчевої" зони.