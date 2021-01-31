Ковід виявили ще у 17 українських військових

30 січня у Збройних силах України зареєстровано 17 новихвипадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.
З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи. До Черкаського військового госпіталю – 2 військовослужбовців, а до Житомирського та Запорізького – по одному військовому.
На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 146 осіб.
Станом на 31 січня коронавірусом хворіє 749 осіб. Всього зачас пандемії одужало 14774 особи, летальних випадків – 43.
Нагадаємо, 30 січня в Україні було зафіксовано 3 177 новихвипадків коронавірусу, зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.
За минулу добу було госпіталізовано 1 960 осіб, зафіксовано79 летальних випадків та одужало 4 126 осіб.