Ковід виявили ще у 17 українських військових

30 січня у Збройних силах України зареєстровано 17 новихвипадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи. До Черкаського військового госпіталю – 2 військовослужбовців, а до Житомирського та Запорізького – по одному військовому.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 146 осіб.

Станом на 31 січня коронавірусом хворіє 749 осіб. Всього зачас пандемії одужало 14774 особи, летальних випадків – 43.

Нагадаємо, 30 січня в Україні було зафіксовано 3 177 новихвипадків коронавірусу, зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.

За минулу добу було госпіталізовано 1 960 осіб, зафіксовано79 летальних випадків та одужало 4 126 осіб.