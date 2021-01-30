Підземний комплекс в "палаці Путіна" іде вниз на 16 поверхів
Підземний комплекс в "палаці Путіна" іде вниз на 16 поверхів
100 "слуг народу" проголосували в опитуванні за виключення Дубінського з фракції, - джерела
100 "слуг народу" проголосували в опитуванні за виключення Дубінського з фракції, - джерела
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
Кравчук розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою
Кравчук розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою
Арахамія почав анонімне опитування "слуг народу" щодо виключення Дубінського з фракції, - джерела
Арахамія почав анонімне опитування "слуг народу" щодо виключення Дубінського з фракції, - джерела
Україна ввела санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"
Україна ввела санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Бюро економічної безпеки: рокіровка у лавах борців з економічними злочинами може себе не виправдати
Бюро економічної безпеки: рокіровка у лавах борців з економічними злочинами може себе не виправдати
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Степанов анонсував нові контракти на постачання вакцини від COVID-19

"Вже в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти, які ми підписали".

Степанов анонсував нові контракти на постачання вакцини від COVID-19
Фото: facebook/ Максим Степанов

Уряд наступного тижня оприлюднить інформацію щодо нових домовленостей щодо постачання вакцини від коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Ми спочатку говорили про те, що ми вакцинацію починаємо в лютому 2021 року. Ми виходили з тих домовленостей і того розуміння процесу домовленостей, який у нас існував у вересні-жовтні місяці. Коли ми в змозі отримати вакцину... Виходячи з тих домовленостей, я думаю, що вже в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти, які ми підписали, я просто не можу зараз назвати", - сказав Степанов.

Він відмовився назвати компанії, з якими підписані контракти. При цьому уточнив, що домовленості були досягнуті ще восени 2020 року.

Нагадаємо, станом на 29 січня в українських лікарнях з діагнозом COVID-19 і з підозрою на COVID-19 перебуває 18 302 особи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також