Степанов анонсував нові контракти на постачання вакцини від COVID-19

"Вже в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти, які ми підписали".

Уряд наступного тижня оприлюднить інформацію щодо нових домовленостей щодо постачання вакцини від коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Ми спочатку говорили про те, що ми вакцинацію починаємо в лютому 2021 року. Ми виходили з тих домовленостей і того розуміння процесу домовленостей, який у нас існував у вересні-жовтні місяці. Коли ми в змозі отримати вакцину... Виходячи з тих домовленостей, я думаю, що вже в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти, які ми підписали, я просто не можу зараз назвати", - сказав Степанов.

Він відмовився назвати компанії, з якими підписані контракти. При цьому уточнив, що домовленості були досягнуті ще восени 2020 року.

Нагадаємо, станом на 29 січня в українських лікарнях з діагнозом COVID-19 і з підозрою на COVID-19 перебуває 18 302 особи.