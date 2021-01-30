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Канада посилює правила в’їзду до країни

Тепер при в’їзді в країну треба буде здати тест на відсутність COVID-19.

Канада посилює правила в’їзду до країни
Фото: vectornews.net

Уряд Канади ухвалив рішення про посилення правил в'їзду в країну в рамках зусиль щодо стримування зростання числа нових захворювань на новий, більш небезпечний штам коронавірусу.

Про це пише The Guardian.

Відповідно до нових правил, всі, хто прибуває повітряними рейсами в Канаду, будуть зобов'язані пройти карантин в готелі за свій рахунок протягом як мінімум трьох днів після прибуття.

Для тих же, хто повертається в Канаду, на додаток до тесту перед посадкою на борт, який вже вимагають в Канаді, буде введено обов'язкове ПЛР-тестування в аеропорту.

"В'їжджати в країну доведеться в певний готель, до трьох днів чекати результатів тесту, (оплачуючи перебування) за свій рахунок, що, як очікується, обійдеться в більш ніж 2 тис. канадських доларів ($1,5 тис.). Ті, у кого результат буде негативним, зможуть потім дотримуватися режиму карантину вдома під значно більш суворим наглядом і контролем", - наводить видання слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Ті ж, у кого тест виявиться позитивним, за словами Трюдо, будуть зобов'язані залишатися на карантині в певних державних установах, де будуть перевіряти, чи не є вони переносниками нових штамів COVID-19.

Нагадаємо, Німеччина планує посилити правила в'їзду в країну через новий, більш заразний штамм коронавірусу.

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