Близько 120 осіб, які перебували всередині, евакуювали. Четверо людей загинули.

Фото: EPA/UPG

В Румунії вдруге за останні три місяці горіла лікарня для пацієнтів з COVID-19. В результаті загинули чотири особи.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежа сталася в лікарні Matei Bals в Бухаресті. Вогонь охопив чотири кімнати.

Близько 120 осіб, які перебували всередині, евакуювали. Тіла трьох загиблих виявили в будівлі. Лікарі намагалися врятувати ще одну жінку, але пізніше вона померла.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У евакуйованих пацієнтів хвороба протікала з ускладненнями, більшості з них необхідна киснева підтримка. Частину пацієнтів довелося перевести до інших лікарень.

Нагадаємо, у листопаді у румунському місті П'ятра-Нямц трапилася пожежі у лікарні, де лікувалися хворі на коронавірус. Загинули щонайменше 10 людей.