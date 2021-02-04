Вночі 3 лютого в Обласній інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа, під час якої загинули четверо людей - троє пацієнток 91, 76 та 64 років та анестезіолог, якій було 26 років.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичаних ситуацій.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння сталося на першому поверсі нового корпусу. За попередньою інформацією, - в одній із палат реанімаційного відділення.

"Ліквідація надзвичайної події відбувалася одночасно у двох напрямках: порятунок людей та гасіння пожежі на площі 20 кв.м. Так, в осередку небезпеки перебували 12 людей. Під час пошуково-рятувальних робіт вогнеборці виявили тіла чотирьох людей, з яких один - медичний працівник. Бійці ДСНС врятували з осередку небезпеки 8 осіб, яких транспортували в інші лікарні", - повідомили рятувальники.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", голова Запорізької ОДА Олександр Старух уточнив журналістам, що загинула жінка - лікар 1994 р.н. і троє пацієнтів, які під час загоряння проходили процедуру штучної вентиляції легенів.

О 00:09 рятувальники локалізували пожежу, а о 00:19 - ліквідували. Від ГУ ДСНС залучалося 16 одиниць техніки та 60 рятувальників.

Причина загоряння встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що терміново вилітає до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі.

"Чотири людини загинули внаслідок пожежі на території другої обласної інфекційної лікарні в місті Запоріжжя. Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано - поряд із ними рідні та лікарі. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом.Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", - написав він у фейсбуці.

Оновлено. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що попередня причина загибелі людей - отруєння чадним газом.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК).

Вона також уточнила, що в осередку небезпеки перебували 12 людей. Вісім осіб врятовані, двоє з них - ще один анестезіолог та медбрат - постраждали. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні.

Наразі допитано п'ятеро осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії ГУНП в Запорізькій області, спеціалістів експертної служби Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та ДСНС.

Нагадаємо, після пожежі в будинку для літніх людей 21 січня, під час якої загинули 16 людей, Урядова комісія перевірила 1205 соціальних об’єктів по всій країні.

Станом на 2 лютого було перевірено 1205 соціальних об’єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центри для алко- та наркозалежних. У десятках з них виявлено порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм. При цьому 335 з 538 перевірених на даний момент будинків для літніх людей не включені до Реєстру надавачів соціальних послуг. Членами комісії доручено відповідальним органам продовжити перевірки і доповісти про їх остаточні результати 9 лютого.