Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі

Протягом минулої доби, 3 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Порушення зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

З початку поточної доби, 4 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 2 лютого за дорученням Володимира Зеленського Офіс президента розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин Збройних сил України, що виконують завдання на території Донецької та Луганської областей.