Профільний комітет Ради підтримав перейменування селища на Донбасі в Нью-Йорк
Профільний комітет Ради підтримав перейменування селища на Донбасі в Нью-Йорк
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 3 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Порушення зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

З початку поточної доби, 4 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 2 лютого за дорученням Володимира Зеленського  Офіс президента розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин Збройних сил України, що виконують завдання на території Донецької та Луганської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також