Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветерану АТО Вікторії Котеленець (позивний "Фортуна") з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Колегія суддів розглянула апеляцію на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу і вирішила змінити його на цілодобовий домашній арешт.

Котеленець звільнили з-під варти в залі суду.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Сьогодні у зал суду викликали швидку допомогу, оскільки матері Котеленець стало погано перед оголошенням рішення. У неї підозрюють напад епілепсії.

Біля будівлі суду зібралися активісти, щоб підтримати Котеленець.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, учасницю боїв на Донбасі у складі добровольчих підрозділів Вікторію Котеленець з позивним "Фортуна" затримали у Києві. На думку слідчих, вона схожа на жінку, яка у серпні 2014 року конвоювала полонених українських військових у Донецьку.

Тепер "Фортуні" загрожує до 12 років в'язниці. Її арештували без права застави.

Центр "Миротворець" заявив, що "двійником" Котеленець із фото з "парадом" полонених є Ольга Сухова, 1982 р.н.