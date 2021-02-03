Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветерану АТО Вікторії Котеленець (позивний "Фортуна") з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
Колегія суддів розглянула апеляцію на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу і вирішила змінити його на цілодобовий домашній арешт.
Котеленець звільнили з-під варти в залі суду.
Сьогодні у зал суду викликали швидку допомогу, оскільки матері Котеленець стало погано перед оголошенням рішення. У неї підозрюють напад епілепсії.
Біля будівлі суду зібралися активісти, щоб підтримати Котеленець.
Нагадаємо, учасницю боїв на Донбасі у складі добровольчих підрозділів Вікторію Котеленець з позивним "Фортуна" затримали у Києві. На думку слідчих, вона схожа на жінку, яка у серпні 2014 року конвоювала полонених українських військових у Донецьку.
Тепер "Фортуні" загрожує до 12 років в'язниці. Її арештували без права застави.
Центр "Миротворець" заявив, що "двійником" Котеленець із фото з "парадом" полонених є Ольга Сухова, 1982 р.н.