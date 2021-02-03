УПЦ МП має офіційно визнати своєю материнською структурою РПЦ, – законопроєкт Резнікова

"Якщо ви не визнаєте українську юрисдикцію, то вам потрібно буде вказати, хто є вашим безпосереднім керівником".

Згідно із законопроєктом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій "Про державну політику перехідного періоду", Українська православна церква Московського патріархату повинна буде в офіційних документах закріпити, що є дочірньою організацією Російської православної церкви.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова МінТОТ Олексій Резніков. Він зазначив, що УПЦ МП, як і інші релігійні структури, повинна підпадати під дію українських законів.

"Ми вважаємо, що всі релігійні общини повинні підпадати під регуляцію українського права. Воно має бути уніфікованим для всіх. Якщо ви не визнаєте українську юрисдикцію, то вам потрібно буде вказати, хто є вашим безпосереднім керівником. Просто чесно, для комфортного та безпечного існування, скажіть, хто ваш начальник", - зазначив віцепрем'єр.

Водночас він акцентує, що метою законопроєкту є недопущення пригнічення у громадянських правах.

"Наше завдання, щоб ніхто не був пригніченим у своєму праві на свободу віросповіданняю. Це право гарантує наша Конституція. Ходити в той чи інший храм, синагогу - ваше право", - вказав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що УПЦ МП - це церква у складі Російської православної церкви, яка діє на території України включно з тимчасово окупованими територіями Криму і Донбасу. Після Об'єднавчого собору українських православних церков, коли канонічною православною церквою в євхаристичному спілкуванні з Вселенським православ'ям стала Православна церква України (ПЦУ), статус УПЦ МП залишається невизначеним.