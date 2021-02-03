Вільну економічну зону "Крим" необхідно скасувати, на Донбасі - створити пріоритетні території, - Резніков

Вільну економічну зону "Крим" варто скасувати через відсутність ефективності.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, ВЕЗ "Крим" створювала ілюзію контролю, але не виконувала своєї головної функції - стимулювання розвитку території.

"У тому вигляді, в якому вона зараз є, як нам здається, її можна скасувати: вона не виконує сьогодні те завдання, яке було закладено, коли ухвалювали цей закон. ВЕЗ "Крим" фактично означала створення сірої зони на мапі України, на якій нібито працюють українські підприємці, але одночасно і не працюють. Паралельно резиденти Криму з точки зору фіскалів були визнані нерезидентами України. У результаті багато років переселенцям було складно отримувати, наприклад, банківські послуги", - зазначив він.

Резніков також повідомив, які податкові та митні механізми будуть задіяні у випадку скасування цієї вільної зони.

"Замість ВЕЗ "Крим" ми пропонуємо уніфікувати режим мораторіїв на стягнення заборгованостей, нарахування пені, штрафів, пов'язаних з фактом тимчасової окупації. Митний режим ми залишаємо для товарів, які виготовлені поза митною територією України, щоб ніхто не думав завезти з умовного Ростова-на-Дону російську продукцію і без сплати мита та контролю за її безпекою торгувати нею в Україні", - повідомив Резніков.

Опція про спрощення кримської вільної економічної зони вписана в підготованому МінТОТ проєкті закону "Про державну політику перехідного періоду", який описує, як відбувається процес деокупації та відновлення раніше захоплених Росією територій України.

За задумом Резнікова і команди міністерства, на Донбасі після деокупації його окремих територій замість вільної економічної зони діятимуть території пріоритетного розвитку. Однак, як говорить віцепрем'єр, законодавець може встановити там режим ВЕЗ.

"Ми притримуємося поки ідеї, що потрібно створювати на Донбасі територію пріоритетного розвитку. Просто термін ВЕЗ історично несе негативну конотацію. Цей інструмент частіше використовували як податкову яму, поле для контрабандичи нелегальної торгівлі. Однак якщо у Раді у результаті дискусії скажуть: " нехай це буде називатися вільною економічною зоною", - заради Бога, нехай. Назва не принципова, важливий результат", - вказав Резніков.

Нагадаємо, що вільна економічна зона в Криму була створена через пів року після початку російської окупації і терміном на 10 років. Вільна митна зона дозволила масово ввозити в Крим товари без мит та спростила подачу електроенергії.

Питання створення ВЕЗ на Донбасі у своєму опитуванні піднімав президент України. Президент Володимир Зеленський впевнений, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.