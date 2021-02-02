У Раді збирають підписи за відставку Уруського

Це роблять для того, аби "не ризикувати іміджем Державного космічного агентства".

Очільник парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив про початок збору у Верховній Раді підписів за відставку віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це він заявив під час брифінгу, передає ZN.UA.

“Ми вирішили почати збір підписів за зняття з займаної посади Уруського Олега Семеновича, зокрема з посади віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічної промисловості”, - заявив Наталуха.

Він пояснив, що збір підписів про відставку Уруського почали для того, аби не ризикувати іміджем Державного космічного агентства та досягненнями, які у сфері супутникових технологій вже зробили і профільний комітет, і держагентство. А також щоб не зірвати запуск українського супутника 26 грудня 2021 року.

Наталуха повідомив про те, що навколо Державного заводу “Арсенал” склалася ситуація, у якій вбачаються корупційні ознаки, а також спроби керівництва Мінстратегпрому захистити власних друзів на відповідних посадах.

Народний депутат нагадав, що директором “Арсеналом” вже 17 років є Ігор Волощук. Він за словами Наталухи, фігурує щонайменше у п’яти кримінальних провадженнях.

У результаті інвентаризації держпідприємства та розслідування порушень держмайном, які проводило Державне космічне агентство, виявилося, що Волощук допустив відчуження понад 42 тисяч квадратних метрів ДП “Арсенал”, а також понад 60 тисяч метрів квадратних земельних ділянок цілому. Крім того, у результаті його діяльності за 17 років чисельність працівників “Арсеналу” скоротилася з 2,5 тис. осіб до 206 осіб. Обсяг виготовленої продукції зменшився з 16,5 млн доларів до 200 тисяч доларів.

“Всі матеріали по пану Волощуку та ДП “Арсенал” були передані до генпрокуратури, до Національного антикорупційного бюро, а керівництво Державного космічного агентства почало процес відсторонення Волощука від займаної посади”, - зазначив очільник профільного комітету.

Однак, як додав Наталуха, 24 грудня суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк замість відсторонення Волощука виніс постанову про заборону вчиняти дії щодо його звільнення.

Зі свого боку міський голова Києва Віталій Кличко, з яким потрібно погоджувати звільнення директора “Арсеналу”, також цього не зробив. Тому Державне космічне агентство направило Кабміну прохання про погодження звільнення Волощука.

“Мінстратгепром як профільне міністерство через два тижні, після розгляду цього прохання, повернуло його до керівництва Державного космічного агентства, але без надання згоди, а з початком нового конкурсу на заміну керівника Державного космічного агентства. Тобто людина, яка фактично знайшла всю цю корупцію, викрила, зафіксувала, передала до генпрокуратури та НАБУ, на сьогоднішній день знаходиться у процесі зміни, тому що, очевидно, за 17 років можна було потоваришувати з паном Волощуком нинішньому керівництву Міністерства стратегічної промисловості”, - додав Наталуха.

Нагадаємо, Україна планує пришвидшити реалізацію проєкту виведення на навколоземну орбіту власного супутника.