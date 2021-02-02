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Кулеба та Боррель скоординували позиції напередодні візиту Високого представника ЄС до Москви

Кулеба попросив ЄС про запровадження нового санкційного режиму проти РФ.

Кулеба та Боррель скоординували позиції напередодні візиту Високого представника ЄС до Москви
Фото: zn.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та високий представник ЄС, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель під час телефонної розмови скоординували позиції напередодні візиту глави європейської дипломатії до Росії.

Про це інформує пресцентр Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба порушив питання застосування проти РФ нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини, який, серед іншого, має поширюватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму", - зазначають у ньому.

Обговорювали також майбутній запуск Кримської платформи та можливу підтримку цієї ініціативи з боку ЄС.

Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу, що до повного виконання зобов’язань РФ за Мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться.

Як повідомляли, державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з головою МЗС України Дмитром Кулебою підтвердив готовність надати Україні летальну зброю.

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