​Путін не має наміру зустрічатися з главою дипломатії ЄС Боррелем, який приїжджає до Москви

Президент Росії Володимир Путін не планує зустрічі з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, який сьогодні прибуде до Москви з візитом і пробуде в ній до 6 лютого.

Про це росісйським ЗМІ повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ні, зустріч з Путіним не планується. Пан Боррель є співрозмовником міністра закордонних справ Лаврова, і саме з ним будуть вестися переговори", - сказав він.

Пєсков наголосив, що Росія "надає великого значення візиту Борреля в Москву", особливо через те, що відносини між ЄС і РФ знаходяться в "замороженому"стані. При цьому Пєсков заявив, що "не Росія не була ініціатором цієї заморозки".

Раніше Пєсков заявляв, що якщо Боррель приїжджає в Москву для передачі жорсткого повідомлення щодо ситуації з Олексієм Навальним, то отримає від глави МЗС Росії Сергія Лаврова "не менше жорстку відповідь".

Нагдаємо, напередодні Боррель засудив вирок, винесений Навальному, та закликав РФ до негайного звільнення політика.

17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".