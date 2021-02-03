Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
ГоловнаСвіт

Путін, Навальний і шлях до узурпації

Те, що російський суд замінить опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін ув'язнення у справі «Ів Роше» на реальний, можна було легко передбачити ще до повернення політика з Німеччини. Сама заява Федеральної служби виконання покарань про те, що Навальний, який лікувався після отруєння за кордоном, не приходив «відмічатися» була не просто вершиною цинізму – тому що тюремники прекрасно знали, де саме перебуває Навальний і найголовніше – чому він у Німеччині. Але це був не цинізм, це був путінський сигнал: приїдеш – посадимо. Хочеш залишатися на свободі – живи на Заході, якщо вже тебе «недотруїли».

Фото: ЕРА/UPG

А повернення Навального після такого відвертого сигналу було відкритим викликом, після якого в режиму вже не залишалося вибору – тільки саджати, а то вважатимуть слабаками. А цього вже Путін ніяк допустити не може, не те в нього уявлення про владу. І кожен новий протест проти затримання Навального, кожна заява західного політика не послаблює, а зміцнює впевненість російського президента і його оточення: буде сидіти. Повинен сидіти. Інакше не можна.

Інше питання – чому саме зараз? Чому протягом багатьох років російська влада маневрувала у своєму протистоянні з Навальним, давала йому умовні вироки, а потім раптом враз вищирилась, спробувала просто вбити, а коли не вийшло, коли осоромилася на очах усього світу, вирішила посадити? Адже якби повернення Навального не помітили, це стало б найкращим доказом того, що ніякого отруєння не було і сам «берлінський пацієнт» Путіна не цікавить. А так російський президент фактично зізнається у власних злочинах і провокує суспільну активність: тільки у ніч оголошення вироку Навальному в Росії було затримано 918 осіб.

Фото: EPA/UPG

З цього приводу може бути чимало конспірологічних теорій, в тому числі і про постановочність того, що відбувається, і про участь самого Навального у «виставі» – правда, тоді потрібно буде пояснити, навіщо опозиціонер сам себе труїв «Новачком», але конспірологів, як відомо, ніщо і ніколи не зупиняє. Реальність, між тим, може бути набагато грубшою.

Ми – і, до речі, Навальний разом з нами – могли просто пропустити той момент, коли путінський режим просто піднявся на наступний поверх авторитаризму. Приблизно такий самий поверх Кремль проїхав у дні Майдану 2013-2014 років: адже ще за кілька місяців, а то й тижнів до його початку мало хто міг уявити, що Путін зважиться на анексію Криму і почне війну проти України, захоче відвертої конфронтації з Заходом. Але Путін щасливо проїхав цей поверх – і поїхав далі. І зараз, після «обнулення» своїх термінів, після зміни російської Конституції він на шляху до відвертої узурпації влади. При цьому абсолютно неважливо, у якому вигляді буде відбуватися ця узурпація – у вигляді оформлення довічного правління чи владного «транзиту». Важливо – щоб у цьому участі не брало суспільство, щоб ні в кого не було ніяких сумнівів і заперечень.

Фото: EPA/UPG

При цьому Путін, як і кожен узурпатор, на шляху до узурпації відчуває себе не зовсім впевнено, що підсилює напруженість у самій архітектурі влади, провокує кланову боротьбу або хоча б створює ілюзію такої боротьби. І ми повертаємося до теми небажання продемонструвати слабкість – але тепер у концентрованому вигляді, коли мова йде про власне майбутнє. Путін критично не зацікавлений у тому, щоб хтось міг запідозрити його в невпевненості, нездатності реалізовувати свої рішення.

Тому він саджає Навального і б'є людей.

Віталій ПортниковВіталій Портников, журналіст
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також