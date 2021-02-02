Боррель засудив вирок Навальному та закликав звільнити політика

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив вирок, винесений російському опозиціонеру Олексію Навальному, та закликав до негайного звільнення політика.

Таку заяву дипломат оприлюднив у Твітері.

"Ув’язнення Олексія Навального суперечить міжнародним зобов’язанням Росії у сфері верховенства права та фундаментальних свобод. Воно суперечить також вердикту Європейського суду з прав людини, який визнав цю справу (“Ів Роше” – ред.) свавільною та необґрунтованою. Я закликаю до його негайного звільнення”, - повідомив Боррель.

Нагадаємо, сьогодні суд у Москві вирішив задовольнити клопотання ФСВП про заміну Олексієві Навальному умовного терміну на реальний. Йому присуджено 3,5 роки колонії загального режиму, при цьому повинен бути зарахований рік, проведений під домашнім арештом.

Нагадаємо, 17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".