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У ​Білому домі розглядають можливість заборони Трампу доступу до звітів розвідки

Зазвичай всі колишні президенти США мають привілей доступу до секретних щоденних брифінгів.

У ​Білому домі розглядають можливість заборони Трампу доступу до звітів розвідки
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден розглядає можливість відмовити Дональду Трампу в можливості отримувати доступ до доповідей розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Наступного тижня на Трампа чекає друге судове засідання у справі про імпічмент за звинуваченням у підбурюванні до заворушень. Перебуваючи при владі, у нього були напружені стосунки з органами національної безпеки, і в 2018 році він публічно виступив проти них у справі про втручання Росії в американські вибори.

У США всі колишні президенти за традицією мають привілей доступу до секретних щоденних брифінгів, які представляє розвідка в Білому домі. Чи буде Байден "продовжувати привілей" і надавати секретну інформацію Трампу, в пресслужбі поки що не знають.

"Очевидно, що це те питання, що знаходиться на розгляді", - відповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Нагадаємо, п'ятеро адвокатів, які мали захищати Трампа у справі про імпічмент, залишили його команду майже за тиждень до початку судового розгляду.

21 січня Сенат США затвердив Евріл Гейнс на посаді директора Національної розвідки країни. За неї проголосували 84 людини.

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