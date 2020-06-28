Разведка не докладывала Трампу о причастности РФ к убийствам военных в Афганистане, - Белый дом

Белый дом заявил, что президенту Дональду Трампу не докладывали о том, что российская разведка якобы платила боевикам "Талибана" за убийства американских военных в Афганистане.

Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Daily Mail.

"Хотя Белый дом обычно не комментирует разведданные, могу сказать, что ни президенту, ни вице-президенту ни о чем подобном не докладывали. Это могут подтвердить и директор ЦРУ, и глава Объединенного комитета начальников штабов, и советник по национальной безопасности", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Она указала, что комментирует не вопрос о наличии предполагаемых разведданных, а тот факт, что в статье The New York Times содержатся неверные данные об информировании президента.

Ранее это издание опубликовало расследование, где со ссылкой на источники утверждается, что Россия тайно предлагала вознаграждение сторонникам радикального движения "Талибан" за убийства военных США. Цена и другие условия в материале не называются.

Авторы статьи утверждают также, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

МИД РФ назвал эту статью "фейком". "Талибан" также выступил с опровержением этих сообщений. Официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что целью подобных публикаций является создание препятствий для вывода американских войск из Афганистана.

Напомним, в феврале 2020 года США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. Оно предполагает снятие санкций, вывод войск США из Афганистана и обмен удерживаемыми лицами.