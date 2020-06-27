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Меркель заявила, что мир больше не должен рассчитывать на лидерство США

Военный союз Европы и США, по ее мнению, все же необходим.

Меркель заявила, что мир больше не должен рассчитывать на лидерство США
Ангела Меркель
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мир больше не должен рассчитывать на мировое лидерство США. А военное присутствие Вашингтона в Европе отвечает его собственным интересам.

Об этом она заявила в интервью ряду европейских СМИ, в том числе The Guardian.

По ее словам, остальной мир больше не может принимать как должное то, что США все еще стремятся стать мировым лидером.

"Они [страны] должны скорректировать свои приоритеты. Мы выросли с определенным знанием того, что США хотят стать мировой державой… Если США сейчас добровольно откажутся от этой роли, мы должны будем очень серьезно задуматься", - отметила Меркель.

Издание отмечает, что Меркель является первым немецким лидером, которая родилась и выросла в ГДР, ранее она часто говорила о своем восхищении глобальным влиянием США. Однако еще при президенте Бараке Обаме усиливалась критика Берлина в недостаточных военных расходах, а при Трампе критика стала только нарастать.

В то же время Меркель подчеркивает, что военное присутствие США в Центральной Европе отвечает их собственным интересам.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки", - отметила она.

Однако Меркель согласились, что Европе необходимо сохранить военный союз с США.

"Посмотрите на мир, посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя, чем во время холодной войны", - добавила Меркель.

Напомним, в начале июня стало известно, что Трамп намерен сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. 

Трамп приказал Пентагону уменьшить их количество с 34,5 тыс. к 25 тыс.

Кроме того, президент США распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии американских военнослужащих до 25 тыс. человек вместо допустимых сейчас 52 тыс.

В Германии на возможный вывод американских войск отреагировали негативно.

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