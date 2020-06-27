Меркель заявила, что мир больше не должен рассчитывать на лидерство США

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мир больше не должен рассчитывать на мировое лидерство США. А военное присутствие Вашингтона в Европе отвечает его собственным интересам.
Об этом она заявила в интервью ряду европейских СМИ, в том числе The Guardian.
По ее словам, остальной мир больше не может принимать как должное то, что США все еще стремятся стать мировым лидером.
"Они [страны] должны скорректировать свои приоритеты. Мы выросли с определенным знанием того, что США хотят стать мировой державой… Если США сейчас добровольно откажутся от этой роли, мы должны будем очень серьезно задуматься", - отметила Меркель.
Издание отмечает, что Меркель является первым немецким лидером, которая родилась и выросла в ГДР, ранее она часто говорила о своем восхищении глобальным влиянием США. Однако еще при президенте Бараке Обаме усиливалась критика Берлина в недостаточных военных расходах, а при Трампе критика стала только нарастать.
В то же время Меркель подчеркивает, что военное присутствие США в Центральной Европе отвечает их собственным интересам.
"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки", - отметила она.
Однако Меркель согласились, что Европе необходимо сохранить военный союз с США.
"Посмотрите на мир, посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя, чем во время холодной войны", - добавила Меркель.
Напомним, в начале июня стало известно, что Трамп намерен сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Трамп приказал Пентагону уменьшить их количество с 34,5 тыс. к 25 тыс.
Кроме того, президент США распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии американских военнослужащих до 25 тыс. человек вместо допустимых сейчас 52 тыс.
В Германии на возможный вывод американских войск отреагировали негативно.