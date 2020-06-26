Палата представителей США поддержала превращение Вашингтона в 51-й штат

Трамп считает, что "этого никогда не произойдет".

Палата представителей одобрила инициативу о превращении американской столицы в еще один штат в составе Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Однако законопроект навряд ли будет вынесен на голосование в Сенате, в котором большинство составляют республиканцы. Кроме того, президент Дональд Трамп также выступает против этой идеи", - отмечает издание.

Сторонники создания штата говорят о том, что население Вашингтона – 700 тысяч человек – превышает население таких штатов, как Вермонт и Вайоминг, однако при этом жители столицы, основанной в 1790 году, не обладают представительством в Конгрессе, несмотря на то, что вашингтонцы платят федеральные налоги, служат в армии, ведут бизнес и обслуживают здания федерального правительства.

Демократы выдвинули законопроект о превращении округа Колумбия в штат, который, как ожидается, будет принят Палатой представителей в качестве средства правовой защиты от исторической несправедливости и лишения избирательных прав жителей города, население которого почти на 50% составляют афроамериканцы.

Республиканцы в течение многих лет активно выступали против создания нового штата, жители которого, скорее всего, будут выбирать демократов в Конгресс и поддерживать кандидата от Демократической партии на президентских выборах. В действительности, жители Вашингтона в новейшей истории избирали только мэров-демократов. Идея создания еще одного про-демократического штата не получит поддержку республиканского большинства в Сенате.

Президент Дональд Трамп в мае в интервью New York Post отверг эту идею, сказав: «Этого никогда не произойдет».