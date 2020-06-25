"О, токсичные бывшие": Украина потроллила Россию в Twitter

На официальном аккаунте Российской Федерации в Twitter опубликовали пост, в котором говорится, что украинцы до сих пор вспоминают "добрые советские времена".

"Многие украинцы до сих пор вспоминают старые добрые времена, когда Советская Украина была житницей СССР, популярным местом для оздоровительного туризма и индустриальным центром. Это все, а также много чего еще, сейчас в российском Крыму", - говорится в сообщении.

После этого официальный аккаунт Украины сделал репост публикации с подписью "О, токсичные бывшие".

toxic ex here 👇 https://t.co/zU7EEYoreg — Ukraine / Україна (@Ukraine) June 23, 2020

Пользователи Twitter оценили и поддержали ответ украинцев. "Старые добрые времена... это Голодомор?", - написал один из них.

"Даже не бывшие, а парень, похитивший и державший тебя замкнутым на чердаке много лет, пока ты не убежала. А сейчас он вспоминает, как классно вам было", - говорится в другом комментарии.

Напомним, согласно опросу КМИС, половина украинцев не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий - жалеет.