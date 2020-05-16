Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко хочет медицину, как в СССР.

Такое заявление он сделал в пятницу в эфире UA:Перший.

Дискуссия велась на повышенных тонах, и когда разговор вышел на тему финансирования больниц, Шевченко сказал: "Деньги должны распределяться по больницам в зависимости от того, сколько там населения. Точка. Это справедливо. А то, что вы хотите, чтобы все из Запорожья ехали во Львов на операцию, а из Львова еще куда-то, - о чем вы говорите? Этот ваш подход капиталистический, а вы не забывайте, что государство - это социальное государство. А это капитализм, которое нам навязывают. Он никогда не приживется в стране. Никогда!"

"Да, я хочу, чтобы была система, как в Советском Союзе, потому что это лучшая система, которая была. И пандемия показала, что это самая лучшая система. И поэтому у нас нет такой катастрофы, как в других странах. Вам это не понятно что ли? У нас советская власть, когда была в 20-30-х годах, такие пандемии получала... Это же все через кровь и смерти людей, это же опыт, понимаете или нет?", - сказал Шевченко.

После этого он раскритиковал бывшую и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая начала реформу здравоохранения, "как в Канаде, в Англии".

"Главное, чтобы все, что наши предшественники уничтожили, восстановить. Это главная медицинская реформа, какую я вижу", - сказал Шевченко.