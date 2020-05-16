В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве
Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве
ГлавнаяОбществоЗдоровье

​Медикам из 14 регионов выплатили надбавки за март

"А надо начинать уже выплаты за апрель".

​Медикам из 14 регионов выплатили надбавки за март
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Медикам из 14 регионов Украины уже выплатили все надбавки за март за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. Остальные получат деньги на следующей неделе.

Об этом говорится на сайте Офиса президента со слов министра здравоохранения Максима Степанова.

При этом отмечается, что в Николаевской области в марте не было ни одного больного COVID-19, а Черновицкой области, где распространение болезни было самым большим, потребуется дофинансирование.

"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета Министров и местной власти. В Херсонской области все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровская область, и Львовская. В то же время Волынь, Луганская, Ровенская и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - заявил по этому поводу президент Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья для выплаты надбавок за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19.

Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также