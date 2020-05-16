​Медикам из 14 регионов выплатили надбавки за март

"А надо начинать уже выплаты за апрель".

Медикам из 14 регионов Украины уже выплатили все надбавки за март за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. Остальные получат деньги на следующей неделе.

Об этом говорится на сайте Офиса президента со слов министра здравоохранения Максима Степанова.

При этом отмечается, что в Николаевской области в марте не было ни одного больного COVID-19, а Черновицкой области, где распространение болезни было самым большим, потребуется дофинансирование.

"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета Министров и местной власти. В Херсонской области все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровская область, и Львовская. В то же время Волынь, Луганская, Ровенская и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - заявил по этому поводу президент Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья для выплаты надбавок за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19.

Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.