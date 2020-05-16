Минздрав заверил, что не будет закупать отечественные аппараты ИВЛ, которыми возмутились анестезиологи

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что министерство не планировало закупать аппараты искусственной вентиляции легких компании "Новатор", от использования которых накануне предостерегли анестезиологи. Об этом он сказал во время утреннего брифинга в субботу.

"То, что производит компания "Новатор" - это модернизированный мешок Амбу, зарегистрированный как мобильный неинвазивный аппарат искусственной вентиляции легких. Он может использоваться только при экстренных состояниях, например, в экстренной медицинской помощи, чтобы довести заболевшего до больницы. Где, если будет такая необходимость, пациента подключат к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал Степанов.

По словам министра, вокруг аппаратов "Новатора" возникло недоразумение: "В Минздраве даже мысли никогда такой не было, чтобы закупать эти аппараты именно для больниц".

"Если говорить именно о аппаратах искусственной вентиляции легких, которые мы собираемся закупать, конечно, мы провели консультации и получили заключение от наших анестезиологов и ведущего анестезиолога страны Сергея Дуброва. Опыт наших врачей и экспертное мнение врачей является важнейшим критерием для внедрения или приобретение продукции", - заверил Степанов.

Напомним, 15 мая Ассоциация анестезиологов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров с открытым письмом, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких. По их мнению, отечественные аппараты ИВЛ могут быть крайне опасны.

Ранее 12 мая на официальной странице партии "Слуга народа" в Хмельницкой области 12 мая появилось сообщение, что "Новатор" получил разрешение от Минздрава "на изготовление аппаратов искусственной вентиляции легких собственной разработки".