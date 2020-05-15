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В Киеве коронавирус подтвердился у еще 56 человек, в том числе девяти медиков

Умер один человек, выздоровели 11 пациентов. 

В Киеве коронавирус подтвердился у еще 56 человек, в том числе девяти медиков
Фото: KFOR.com

За 14 мая в Киеве подтвердили 56 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них - 10 детей и 9 медиков. Умер один человек, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Среди тех, кто заболел: 27 женщин от 21 до 78 лет, две девочки 9 и 13 лет, 19 мужчин от 30 до 80 лет, 8 мальчиков от одного месяца от 17 лет. 

В больницы госпитализировали 12 пациентов. За сутки выздоровели 11 человек, общее количество выздоровевших - 200 человек, умерших - 43.

"Судя по такому количеству больных, у нас результат "отдыха" киевлян на майские праздники. Компаниями на природе, компаниями в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей за сутки - это и детские площадки, и полная халатность родителей", - подчеркнул мэр Киева.

Фото: КГГА

Напомним, что в Украине по состоянию на 15 мая лабораторно подтвердили 17 330 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 483 новых случая заболевания, 20 летальных исходов и 330 новых выздоровевших.

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