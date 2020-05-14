300% бюрократичної колізії: чому медики не отримали обіцяні надбавки

Ще наприкінці березня у Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли заплатити лікарям трьохсотвідсоткові надбавки до зарплати за роботу з хворими на коронавірус. Але частина медиків цих грошей не отримала досі. Сюрпризом для головних лікарів та місцевих чиновників було те, що міністр Максим Степанов 2-го травня звинуватив у невиплаті коштів саме їх, а лікарів та медсестер , яким не нарахували доплати, закликав звертатися на гарячу лінію МОЗ. Чи допомогло б таке звернення отримати гроші за квітень — невідомо, адже постанова Кабміну, яка регулює такі виплати, набула чинності лише 5 травня. А от березневі виплати дійсно лягли на плечі саме місцевих бюджетів, бо коштів, які виділив МОЗ, на обіцяні 300% не вистачило.

Фото: EPA/UPG

Полтавський феномен

11 травня Степанов під час брифінгу у Полтаві повідомив, що Полтавщина — єдина область, яка виплатила надбавки у повному обсязі: «У середньому вони доплатили кожному медпрацівникові, який працював з коронавірусом, близько 21 тисячі гривень. Це саме ті 300%, які й повинні були сплатити. По решті будемо розбиратися».

Частина медиків Полтавської області обурилася, адже не отримала жодних надбавок. Тоді очільник Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак у коментарі виданню poltavske.tv пояснив, що надбавку отримали тільки медики Кременчука, бо у березні випадки COVID-19 на Полтавщині були зафіксовані саме в цьому місті — 10 березня перша пацієнтка повернулася з Польщі в Кременчук, 19 березня її швидкою доставили у Першу міську лікарню. З 25 березня жінку перевели в спеціальний бокс інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Директорка закладу Оксана Корлякова підтвердила LB.ua, що її працівники отримали надбавки за лікування хворих на коронавірус у повному обсязі.

— Ми отримали виплати за березень місяць з усіма надбавками. Близько 20 тисяч отримала медична сестра і близько 40 тисяч — лікарі інфекційного відділення, — каже Оксана Корлякова. — Оплатило місто в повному обсязі, і ще ми давали премію від лікарні за кошти НСЗУ. Ми були в пілотному проєкті другого етапу реформи і зараз продовжуємо заключати договори на пакети допомоги по COVID-19.

Заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова розповіла poltavske.tv, що з державної субвенції за березень місто отримало трохи більше 223 тисяч гривень, ще 1,4 мільйони виділили з міського бюджету. Кошти виплатили 56 медичним працівникам інфекційних відділень, реанімації, рентген-кабінетів та клініко-діагностичного центру.

Фото: facebook/Центр легеневого здоров'я

— Ми подавали відповідні розрахунки за березень, бо в нас були підтверджені випадки COVID-19, — розповіла Ольга Усанова. — Ці розрахунки склали 1 мільйон 709 тисяч 800 гривень. У вигляді державної субвенції — 223 тисячі 400 гривень. Решту суми ми виплатили рахунком місцевого бюджету.

Окрім Полтавської області, доплати за березень також отримали медики Олександрівської лікарні міста Києва. Про це повідомила головна лікарка закладу Людмила Антоненко на своїй сторінці у Facebook: «У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить: Лікарям - 17 тисяч грн (загалом за березень вони отримали 30-50 тисяч грн); Медичним сестрам – 13 тисяч грн (загалом за березень отримали 25-30 тисяч грн); Молодшому медичному персоналу – 11 тисяч грн (загалом за березень отримали 20-25 тисяч грн)».

Як пояснили LB.ua у Департаменті охорони здоров’я міста Києва, місто вирішило нараховувати доплати не за схемою 300% надбавки. Київські медики, які працювали з COVID-19 у березні, отримали дев’ять посадових окладів відповідно до відпрацьованого часу. На це у міському бюджеті виділили більше 10 мільйонів гривень за програмою «Здоров’я киян».

Фото: segodnya.ua

Що ж з рештою медиків?

Медсестра Ольга нині лікується вдома від коронавірусної хвороби. Дівчина працює у Почаївській лікарні на Тернопільщині і контактувала з інфікованими. Перший випадок COVID-19 у місті був зафіксований 16 квітня — того дня у Почаївській лаврі помер 76-літній монах. Детальніше про ситуацію в місті читайте в нашому тексті «Лавра закрита, лікарня забита хворими на COVID-19. Як живе Почаїв на карантині».

У коментарі LB.ua Ольга розповіла, що медикам Почаївської лікарні, які працюють з хворими на Covid-19, досі не виплатили зарплати за березень: «Дванадцятьом лікарям, які працювали з першою дитиною, у якої підтвердили Covid-19, виплатили по 10 тисяч гривень. За квітень виплатили всю зарплату, але без надбавки. У мене – 3 500 гривень».

Інша ситуація у Монастириському районі, де перший випадок коронавірусу був зафіксований 25 березня. На початку квітня LB.ua писав про ситуацію в районі в тексті «Селищна рада виділила, що могла, – 8 тисяч гривень». Як працюють медики в Монастириському районі». Завідувач Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району Андрій Мушинський в коментарі LB.ua зазначив, що район кошти отримав:

— Медсестри за березень отримали орієнтовно 9-10 тисяч, бо то йшло по три оплати, а лікарі десь в середньому отримали по 13-14 тисяч. За квітень ми ще не отримали зарплати, — розповідає лікар. — По ідеї виплати будуть такими, доки ми лікуємо хворих на коронавірус. Від нас вимагають запит, скільки було задіяно медпрацівників і скільки потрібно коштів. Все йде поступово.

Фото: bigkiev.com.ua

Звідки ж така різниця у виплатах в межах однієї області? Попри те, що Степанов називав неприпустимим нарахування виплат погодинно, у регіонах при підрахунку коштів, які мали би доплатити лікарям, керувалися наказом МОЗ, який передбачає саме погодинну оплату. У ньому не йдеться про отримання трьохмісячної заробітної плати — медикам мали би нарахувати 300% надбавки за години безпосередньої роботи з інфікованими, а працівникам швидкої — за кожен виклик пацієнтів з COVID-19. Списки таких працівників подають головні лікарі. Лише після цих підрахунків МОЗ міг нарахувати субвенції на виплати надбавок у регіонах. Відповідно, чим більше медики працювали з хворими на коронавірус, тим більше отримали кошти за субвенцією.

Звідки ж у МОЗ з’явилися гроші на виплати в березні? Це частина державної субвенції, які НСЗУ розподіляє між регіонами для підтримки малобюджетних лікарень на час впровадження другого етапу медреформи. Гроші забрали з програми медичних гарантій і з 25 березня за рахунок цих видатків може здійснюватися доплата за березень 2020 року працівникам, які працюють з людьми, хворими на COVID-19. Як розподіляти гроші за субвенцією між медиками і лікарнями, вирішують на місцевому рівні.

У деяких містах, як от у Києві або Кременчуці, місцева влада прийняла рішення доплатити медикам гроші додатково з місцевого бюджету. Наприклад, за інформацією UA:Буковина, у Чернівцях для 414 медпрацівників лікарень, які знаходяться у підпорядкуванні міста, виділили півтора мільйони гривень з міського бюджету. У Львові незалежно від підпорядкування медичних закладів медики, що працювали з COVID-19, отримають по 10 тисяч гривень одноразової виплати, також з міського бюджету і лише за березень. В управлінні охорони здоров’я Тернопільської області LB.ua повідомили, що з державної субвенції на доплати медпрацівникам виділили більше 518 тисяч гривень, а з коштів міського бюджету — понад 1,5 мільйона гривень. Тобто більшу частинок надбавок за березень складають ті кошти, які були виділені саме з місцевих бюджетів. Саме тому обсяг отриманих надбавок за березень у кожному місті буде різним.

Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Що з квітневими виплатами?

З першого квітня усі виплати, які стосуються заробітних плат лікарів, проводить НСЗУ. Для того, щоб медики, які працюють з коронавірусною хворобою, отримали 300-відсоткові виплати, розробили чотири нові пакети послуг, які передбачають оплату роботу мобільних бригад, оплату екстреної медичної допомоги та оплату за стаціонар. Виплати можуть отримати усі заклади, які приймали пацієнтів з COVID-19 у квітні, але надійдуть вони лише всередині травня.

Чому так довго? Тому що постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє НСЗУ виплачувати гроші за роботу з коронавірусом, набула чинності лише 5 травня. Зміни до програми медичних гарантій внесли ще 23 березня, постанова мала набути чинності після внесення змін до бюджету, що відбулося лише 13 квітня. Після цього, 24 квітня, Кабмін затвердив ще одну постанову щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з COVID-19 та оплати праці працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам. Її розробляли місяць, але оприлюднили після публікації не одразу. Відповідно до цього часу заклади ніяк не могли укласти договори з НСЗУ і отримати доплати за квітень.

— Ця постанова більше тижня знаходилися у секретаріаті Кабінету міністрів після того, як її пропрацювали і узгодили у МОЗ та Мінфіні, — каже Оксана Мовчан. — Тобто Кабмін тиждень розглядав постанову, а потім за травневі свята медустанови мали підписувати договори.

Фото: Макс Требухов Оксана Мовчан

Затримку Максим Степанов назвав «бюрократичною колізією». А вже 14 травня оголосив, що швидкість виплати заробітних плат медпрацівникам залежить від швидкості роботи НСЗУ: «Я вимагаю від НСЗУ, як від центрального органу виконавчої влади, пришвидшити процес підписання договорів, — заявив він. — Хочу нагадати, що працівники очікують на обіцяну заробітну плату. Від швидкості роботи НСЗУ залежить те, коли медпрацівники отримають зарплату за квітень».

Станом на 14 травня такі контракти уклало вже 62 лікарні, ще 144 — перебувають на розгляді в НСЗУ. Щоб підписати договір, медзаклади мають час до 18 травня. Перші 16 лікарень, які встигли раніше укласти договори з НСЗУ за «коронавірусними» програмами, вже отримали виплати за квітень — на них виділили більше 86 мільйонів гривень.