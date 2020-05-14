Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки (обновлено)

Они могут действовать с такими же санитарными нормами, как у продуктовых.

Кабинет министров в четверг провел внеочередное заседание, на котором было принято решение разрешить работу непродовольственных рынков.

Это произошло после селекторного совещания президента Владимира Зеленского с главой ОПУ Андреем Ермаком и членами правительства.

Президент Украины заявил, что нужно открыть непродовольственные рынки при условиях соблюдения ими санитарных норм во время карантина, сообщила Офис президента. "Если работают магазины непродовольственных товаров, то нужно открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - сказал Зеленский в ходе совещания.

На нем также обсуждались выплаты тройных зарплат медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Зеленский поручил контролировать выплату за апрель, которая проводится по новой финансовой формуле и требует заключения договора с Нацслужбой здоровья.

Отмечается, что завершить процесс выплаты надбавок планируют в ближайшее время.

Через час после выхода этой публикации пресс-служба Кабинета министров отчиталась о проведении внеочередного заседания. На нем внесли изменения в постановление №211 от 11 марта о карантинных мерах.

"Эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков. Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов", - сказано на сайте Кабмина.

Напомним, что в первых числах мая начали возобновлять работу продовольственные рынки, закрытые на время карантина. И продавцы, и посетители обязаны придерживаться санитарных норм - носить маски, проходить температурный контроль и соблюдать дистанцию.

С 12 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина, который предусматривает открытие непродовольственных магазинов.