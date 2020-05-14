Киевский метрополитен заявил о готовности возобновить работу с 25 мая

Киевский метрополитен готов возобновить пассажирские перевозки с 25 мая, если Кабмин примет соответствующее решение. Об этом сообщила замначальника коммунального предприятия Наталья Макогон, пишут "Українські новини".

"После принятия решения мы сразу готовы возобновить работу. Если нам разрешат с 25, то мы соответственно запустимся с 25", - сказала она.

Макогон добавила, что метрополитен ожидает принятия соответствующего решения именно от Кабинета Министров, который и остановил пассажирские перевозки в киевском метро. В решении должен быть алгоритм работы, который коммунальное предприятие готово исполнять.

"На сегодняшний день отрабатывается юридический механизм касательно компенсации тем, у кого были проездные на март или апрель", - отметила она.

Вопрос получения компенсации будет решен к возобновлению перевозок. По словам Макогон, владельцы так называемых зеленых карточек смогут использовать свои поездки. Те, у кого есть жетоны, смогут использовать их некоторое время.

Макогон подчеркнула, что предприятие не останавливало свою работу, а лишь прекратило пассажирские перевозки. Ремонтные работы и обслуживание инфраструктуры продолжались и во время карантина.

Напомним, что метро в Киеве закрыли на время карантина из-за коронавируса 17 марта. 13 мая мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров разрешить работу метрополитена с 25 мая.

При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что этого делать не стоит, потому что, "конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело".

В Минздраве сообщили, что не видят проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.