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Пандемия может привести к кризису психического здоровья человечества, - ООН

"Даже когда пандемия будет под контролем, горе, тревога и депрессия продолжат влиять на людей".

Пандемия может привести к кризису психического здоровья человечества, - ООН
Антониу Гутерреш
Фото: facebook/António Guterres

Организация Объединенных Наций предупреждает что пандемия коронавируса может спровоцировать кризис психического здоровья в мире.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ООН отмечают, что защита физического здоровья является первоочередной задачей в первые месяцы пандемии, но психическое здоровье будет важной составляющей выздоровления.

"Проблемы психического здоровья, в частности депрессия и тревожность, является одной из крупнейших причин несчастий в нашем мире. После десятилетий запущенности и недостаточного инвестирования в услуги по психическому здоровью, пандемия COVID-19 сейчас поражает семьи дополнительной психическим стрессом... Даже когда пандемия будет под контролем, горе, тревога и депрессия продолжат влиять на людей", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он пояснил, что многие люди боятся, того, что они или их близкие заразятся или умрут, а физическое дистанцирование добавляет стресса. Кроме того, люди сталкиваются с экономическими потрясениями, потеряв или рискуя потерять свои доходы и средства к существованию. ООН предупреждает, что это может привести к самоубийствам.

Медицинские работники, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти, также находятся в стрессовой ситуации. В нескольких странах самоубийста совершили именно медицинские работники.

Также кризис сказывается на детях - социальная изоляция, перерыв в учебе, стресс в семье и неуверенность относительно будущего.

Напомним, ранее генсек ООН заявил об увеличении случаев домашнего насилия в условиях карантина.

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