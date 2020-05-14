МИД России потребовал от The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о коронавирусе

"Дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения".

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть публикации о том, что реальная смертность от коронавируса в РФ значительно выше, чем официальные данные.

Об этом сообщила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, которую цитируют росСМИ.

Захарова заявила, дальнейшая судьба этих изданий в России "зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения".

В Госдуме заявили, что депутаты будут просить МИД и другие уполномоченные органы принять в отношении журналистов этих изданий "персонифицированные меры реагирования вплоть до лишения аккредитации".

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс, в свою очередь, подчеркнул, что редакция издания уверена в точности данных. "Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", - сказал он.

Газета The New York Times 11 мая со ссылкой на демографа Алексея Ракшу написала, что 70% случаев смерти заболевших COVID-19 в Москве и 80% - в других регионах России не попадают в официальную статистику из-за особенностей фиксации летальных случаев. 12 мая газета FT также опубликовала статью о том, что реальная смертность от коронавируса в РФ на 70% выше официальной.

Оба издания ссылались на открытые данные мэрии Москвы, согласно которым смертность в городе в апреле оказалась самой высокой за последние 10 лет.

Напомним, согласно официальным данным, на днях Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19.