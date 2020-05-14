В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет

"Эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

Райан напомнил, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который также преодолел межвидовой барьер, победить не удалось.

"Важно иметь в виду: этот вирус может стать просто еще одним эндемичным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может никогда не исчезнуть... Я думаю, что очень важно, чтобы мы были реалистами, и я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Считаю, что здесь не может быть обещаний и сроков. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти", - отметил он.

Райан подчеркнул, что что в мире уже накоплен определенный опыт в вопросах лечения болезни, и он будет обогащаться. Так, в настоящее время разрабатывается более 100 потенциальных вакцин, в том числе несколько из них проходят клинические испытания.

"Существуют вакцины против других болезней, таких, например, как корь, но заболевание полностью ликвидировать не удается", - отметил Райан.

Напомним, ранее ВОЗ предупредила о "вполне реальном" возвращении к жесткому карантину в связи с коронавирусом.