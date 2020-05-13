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Меркель подтвердила, что ее электронную почту украли российские хакеры

Канцлер Германии рассказала, что имеет неопровержимые этому доказательства.

Меркель подтвердила, что ее электронную почту украли российские хакеры
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что имеет "неопровержимые доказательства" того, что российские хакеры атаковали ее электронную почту.

Об этом пишет издание Іndependent.

"С одной стороны, стремишься ежедневно улучшить отношения с Россией, но с другой, когда видишь неопровержимые доказательства такого поведения (кибератаки, - ред.), образуется напряженная обстановка, в которой мы работаем", - сказала Меркель.

Канцлер подчеркнула, что информация о взломе ее почты была для нее "неприятной", однако, она намерена продолжать пытаться улучшить отношения с РФ.

"Все равно я буду и дальше стараться улучшать отношения с Россией, потому что считаю, что для этого есть причины. Но это (кибератака, - ред.) не облегчает ситуацию", - отметила Меркель.

Напомним, издание Spiegel ранее сообщило, что российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро Меркель. По оценкам  экспертов Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI),  преступникам удалось получить доступ к двум почтовым ящикам и полностью скопировать их содержимое - переписку за 2012 - 2015 годы - на другой компьютер.

5 мая стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг.

Он также объявлен в в международный розыск  ФБР США по подозрению в участии в хакерских атаках на сервера Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Организации по запрещению химического оружия, швейцарскую химическую лабораторию Spiez в составе хакерской группировки Fancy Bear.

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