Меркель подтвердила, что ее электронную почту украли российские хакеры

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что имеет "неопровержимые доказательства" того, что российские хакеры атаковали ее электронную почту.

Об этом пишет издание Іndependent.

"С одной стороны, стремишься ежедневно улучшить отношения с Россией, но с другой, когда видишь неопровержимые доказательства такого поведения (кибератаки, - ред.), образуется напряженная обстановка, в которой мы работаем", - сказала Меркель.

Канцлер подчеркнула, что информация о взломе ее почты была для нее "неприятной", однако, она намерена продолжать пытаться улучшить отношения с РФ.

"Все равно я буду и дальше стараться улучшать отношения с Россией, потому что считаю, что для этого есть причины. Но это (кибератака, - ред.) не облегчает ситуацию", - отметила Меркель.

Напомним, издание Spiegel ранее сообщило, что российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро Меркель. По оценкам экспертов Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI), преступникам удалось получить доступ к двум почтовым ящикам и полностью скопировать их содержимое - переписку за 2012 - 2015 годы - на другой компьютер.

5 мая стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг.

Он также объявлен в в международный розыск ФБР США по подозрению в участии в хакерских атаках на сервера Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Организации по запрещению химического оружия, швейцарскую химическую лабораторию Spiez в составе хакерской группировки Fancy Bear.