В Германии назвали решающие для оценки ситуации с коронавирусом факторы

В Институте имени Роберта Коха, который специализируется на изучении инфекционных заболеваний, считают, что для отслеживания динамики пандемии Covid-19 следует принимать во внимание не только индекс репродукции коронавируса.

Об этом пишет Немецкая волна.

"Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, со сдержанностью реагирует на тот факт, что индекс репродукции вируса R, отражающий, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный, превысил в ФРГ 1. Такую позицию озвучил во вторник, 12 мая, заместитель директора RKI Ларс Шаде на пресс-конференции в Берлине", - говорится в сообщении.

По словам замдиректора института, индекс репродукции вируса R не единственный решающий фактор, позволяющий оценить текущую ситуацию. Шаде считает, что следует также принимать во внимание количество положительных тестов и нагрузку на систему здравоохранения.

Заместитель директора института выразил уверенность, что Германия выходит на плато по числу случаев заражения. В этой связи крайне важно соблюдать предписанные меры гигиены, заявил Шаде. "Вирус никуда не исчез", - подчеркнул он, добавив, что угроза все же значительно меньше, чем четыре недели назад.

Ларс Шаде обратил внимание на недавние вспышки инфекции на ряде германских мясокомбинатов. По его словам, они также могли повлиять на рост индекса R. Меры следует принимать только при длительном сохранении этого показателя на уровне 1,2-1,3, уверен он.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на 12 мая достигло 170 508 человек (+933 за сутки). Выздоровевшими считаются 147 200, скончались 7533 человека.