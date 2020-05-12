НСЗУ провела первую выплату надбавок по COVID-19 за апрель центрам экстренной помощи

Национальная служба здоровья Украины 12 мая перечислила 86 191 553,04 грн 16 центрам экстренной помощи в рамках пакета медицинских услуг "экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установлением заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2".

Это первая выплата надбавок относительно COVID-19 за апрель. Об этом LB.ua сообщили в НСЗУ.

Постановление, которое позволило начать заключать договоры и совершать выплаты, вступило в силу только 5 мая. Таким образом, от начала приема предложений до первой оплаты прошло четыре рабочих дня. За это время более 280 учреждений здравоохранения подали около 350 предложений.

По состоянию на 12 мая 61 учреждение уже ожидает проекта договора. 18 имеют подписанный контракт, 16 из которых сегодня уже получили первые выплаты.

Благодаря оплате через единого закупщика медицинских услуг больницы оперативно и без посредников получают средства для лечения пациентов, также повышены зарплаты сотрудникам, задействованным в предоставлении помощи пациентам с коронавирусным заболеванием.

Напомним, что НСЗУ начала заключать контракты с учреждениями, которые предоставляют помощь пациентам с COVID-19, с 6 мая. Пакеты предусматривают предоставление услуг по тестированию, экстренной и стационарной медицинской помощи. На это дополнительно выделили более 15 млрд гривен.