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​Степанов: если у человека нет симптомов, он не может бесплатно тестироваться на COVID-19

Глава Минздрава перечислил, кто подлежит обязательному тестированию на коронавирус.

​Степанов: если у человека нет симптомов, он не может бесплатно тестироваться на COVID-19
Фото: facebook/Роман Боднар

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что если у человека нет симптомов COVID-19 и он не является контактным, то он не может пройти бесплатное тестирование методом ПЦР.

Об этом Степанов рассказал на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Если у человека нет симптомов коронавируса и, кроме того, он не является контактным и это исключительно желание, то это не предусмотрено алгоритмом насчет бесплатного тестирования", - сказал министр.

"Хочу еще раз напомнить, что обязательному тестированию бесплатно подлежат пациенты с симптомами коронавирусной болезни, контактные, медики, работающие с пациентами с COVID-19, также мы добавили работников Национальной полиции и Национальной гвардии, а также всех больных пневмонией", - добавил он.

Напомним, на внеочередном заседании 7 мая Верховная Рада проголосовала в первом чтении и в целом за проведением массового тестирования украинцев на коронавирус.

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