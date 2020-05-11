Черновицкая область решила сохранить более жесткий карантин

Эпидемия коронавируса на Буковине пока не идет на спад.

Черновицкая область, где выявили 2324 случая коронавирусной болезни, сохранит карантин в более жестком виде по сравнению с другими регионами. Несмотря на то, что правительство разрешило смягчить многие ограничительные меры, власти самого пострадавшего от коронавируса региона Украины отказались это делать.

Об этом говорится в фейсбуке Черновицкой областной госадминистрации.

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг, посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, предоставление стоматологических услуг.

Разрешено возобновить работу только кафе и ресторанам (в режиме доставки или на вынос), адвокатским и нотариальным бюро, кабинетам психологов, музеям.

Карантин сохраняется в школах и детских садах.

Продлен запрет на движение пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах.

Особый режим въезда и выезда в Черновицкой области также будет действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

Напомним, что 10 мая в Черновицкой области было зафиксировано 56 новых случаев COVID-19. Умерли три человека: мужчина 1946 г.р. с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца, гипертонией; мужчина 1948 г.р. с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом; мужчина 1957 г.р. с пневмонией, ишемической болезнью сердца и перенесенным инфарктом.