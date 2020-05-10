Ляшко: парки и скверы в Украине закрывали ради психологического эффекта

Парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство", - сказал Ляшко.

По его словам, эту практику переняли у других стран.

"Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, нужно создать психологический какой-то эффект", - прокомментировал главный санврач.

Напомним, что карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше. Но уже с 11 мая правительство вводит определенные послабления карантинных мер. В частности, будет разрешено посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон.