Киев откроет непродовольственные магазины, парикмахерские, парки и скверы с 12 мая

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что карантин в столице Украины начнут смягчать с 12 мая.
Об этом он рассказал на ежедневном брифинге в пятницу.
В Киеве откроют:
- непродовольственные магазины (до 300 кв. м.);
- парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и по одному клиенту за раз);
- парки и скверы;
- ларьки (с запретом есть и пить на месте);
- ателье и предприятия бытового обслуживания;
- адвокатские и нотариальные конторы;
- музеи под открытым небом;
- библиотеки (без читальных залов).
Посещать их можно будет только в масках.Крупные торгово-развлекательные центры останутся закрытыми.
Также столица пока не планирует открывать школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха. "Потому что посмотрите: только за прошедшие сутки у нас семь больных детей", - пояснил Кличко.
Наземный общественный транспорт продолжит работу по спецпропускам минимум до 22 мая. "Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касатся электротранспорта - троллейбусов и трамваев", - сказал Кличко.
Дату открытия метрополитена должен будет назвать Кабинет министров.