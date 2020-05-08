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Киев откроет непродовольственные магазины, парикмахерские, парки и скверы с 12 мая

Детские площадки и ТРЦ останутся под запретом.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что карантин в столице Украины начнут смягчать с 12 мая.

Об этом он рассказал на ежедневном брифинге в пятницу.

В Киеве откроют:

  • непродовольственные магазины (до 300 кв. м.);
  • парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и по одному клиенту за раз);
  • парки и скверы;
  • ларьки (с запретом есть и пить на месте);
  • ателье и предприятия бытового обслуживания;
  • адвокатские и нотариальные конторы;
  • музеи под открытым небом;
  • библиотеки (без читальных залов).

Посещать их можно будет только в масках.Крупные торгово-развлекательные центры останутся закрытыми.

Также столица пока не планирует открывать школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха. "Потому что посмотрите: только за прошедшие сутки у нас семь больных детей", - пояснил Кличко.

Наземный общественный транспорт продолжит работу по спецпропускам минимум до 22 мая. "Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касатся электротранспорта - троллейбусов и трамваев", - сказал Кличко.

Дату открытия метрополитена должен будет назвать Кабинет министров.

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