Из Беларуси выдворили съемочную группу российского "Первого канала"
Из Беларуси выдворили съемочную группу российского "Первого канала"
В США выявили новый воспалительный синдром
В США выявили новый воспалительный синдром
Главврач из Винницкой области обратился к Зеленскому: "Не отбирайте шанс на нормальное обслуживание пациентов"
Главврач из Винницкой области обратился к Зеленскому: "Не отбирайте шанс на нормальное обслуживание пациентов"
Рада проголосовала за законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус
Рада проголосовала за законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000
На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома реформ
Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома реформ
ГлавнаяОбществоЖизнь

Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине

"Сейчас немного успокоилась ситуация, но исключительно потому, что вовремя ввели карантин".

Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что власть не будет продолжать карантин без надобности.

"Мы не будем держать страну все время в карантине, но нужно понимать, что нужно находить баланс", - сказал он в интервью телеканалу "Украина 24".

"У нас сейчас немного успокоилась ситуация, но она успокоилась исключительно потому, что мы вовремя ввели карантин, преждевременный выход из карантина может свети на нет всё то, что мы делали эти два месяца", - заявил Ляшко.

В частности, не планируется быстрое снятие ограничений на проезд в общественном транспорте.

"Почему мы говорим, что нельзя сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования в общественном транспорте, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который будет свободно передвигаться, будут без острой необходимости посещать какие-то места. На рынки поедут люди пожилого возраста... Большая миграция приведет к тому, что рушатся все принципы карантина", - сказал Ляшко.

Как только откроется общественный транспорт, добавил санврач, в офисы начнут приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в оффлайн. Это приведет к увеличению контактов, сокращению социальной дистанции и росту угрозы заражения.

Напомним, что карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше. Но уже с 11 мая правительство вводит определенные послабления карантинных мер.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также