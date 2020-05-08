Клубы Серии А после выхода из карантина массово выявляют среди сотрудников зараженных коронавирусом

Об этом объявили по крайней мере в четырех клубах.

На текущей неделе многие клубы итальянской Серии А возобновляют индивидуальные тренировки.

Перед выходом из карантина игроки и персонал проходят обязательные медицинские тесты, необходимые для возвращения к занятиям.

При этом в четырех клубах – "Милане", "Торино", "Сампдории" и "Фиорентине" после прохождения тестов объявили о новых случаях заболевания коронавирусом.

В миланском и генуэзском клубах выявлено по три положительных носителя COVID-19, а во флорентийском – в два раза больше. В туринском клубе у одного игрока выявили коронавирус.

Пресс-служба "Фиорентины" уточняет, что среди заболевших – 3 футболиста и 3 - технический персонал.

Все заболевшие члены команд снова изолированы.

Напомним, правительство Италии разрешило представителям командных видов спорта возобновить тренировки с 4 мая.

Практические занятия могут возобновиться уже с 18 мая, но новые случаи заражения ставят эту дату под сомнение.