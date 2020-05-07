УЕФА проводит опрос на звание лучшей команды в истории Украины

В номинации - пять команд.

Фото: football.24.ua Динамо-1998/99

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагает подписчикам своего официального твиттера выбрать лучшую украинскую команду времен независимости.

В пуле представлены пять команд, одна из которых уже не существует: