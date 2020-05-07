В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В США выявили новый воспалительный синдром
В США выявили новый воспалительный синдром
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
ГлавнаяСпорт

УЕФА проводит опрос на звание лучшей команды в истории Украины

В номинации - пять команд.

Динамо-1998/99
Фото: football.24.ua
Динамо-1998/99

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагает подписчикам своего официального твиттера выбрать лучшую украинскую команду времен независимости.

В пуле представлены пять команд, одна из которых уже не существует:

  1. "Динамо"-1999 (полуфинал Лиги Чемпионов).
  2. Сборная Украины-1999 (второе место в отборочной группе с Францией и Россией, поражение в плей-офф к ЧЕ-2000).
  3. Сборная Украины-2006 (1/4 финала Чемпионата мира).
  4. "Шахтер"-2009 (победа в Кубке УЕФА).
  5. "Днепр"-2015 (финал Лиги Европы).
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также