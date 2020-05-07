УЕФА проводит опрос на звание лучшей команды в истории Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагает подписчикам своего официального твиттера выбрать лучшую украинскую команду времен независимости.
В пуле представлены пять команд, одна из которых уже не существует:
- "Динамо"-1999 (полуфинал Лиги Чемпионов).
- Сборная Украины-1999 (второе место в отборочной группе с Францией и Россией, поражение в плей-офф к ЧЕ-2000).
- Сборная Украины-2006 (1/4 финала Чемпионата мира).
- "Шахтер"-2009 (победа в Кубке УЕФА).
- "Днепр"-2015 (финал Лиги Европы).
🇺🇦 Лучшая футбольная команда в истории независимой Украины?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 7, 2020
1. "Динамо"-1999
2. Сборная Украины-1999
3. Сборная Украины-2006
4. "Шахтер"-2009
5. "Днепр"-2015@uafukraine | @DynamoKyiv | @FCShakhtar pic.twitter.com/qkxjoAE9Ta