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УЕФА принял решение по названию Евро-2020

УЕФА сохранил название.

УЕФА принял решение по названию Евро-2020
Фото: Twitter

Накануне Исполнительный комитет УЕФА провел видеоконференцию, на которой была заслушана информация о возобновлении проведения внутренних соревнований высшего уровня, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В частности, рассматривались варианты, при которых национальные чемпионаты могут быть не доиграны из-за пандемии коронавируса, а также назван способ отбора в еврокубки, если чемпионаты не будут доиграны.

Кроме того, было принято решение по названию чемпионата Европы, который был перенесен на следующий год.

В итоге, после тщательного внутреннего обзора, а также нескольких обсуждений с партнерами, УЕФА сохранил прежнее название – Евро-2020, что должно подчеркнуть первоначальный тренд видения турнира по празднованию 60-летия чемпионата Европы по футболу (1960-2020).

При этом было отмечено, что этот выбор соответствует обязательству УЕФА сделать Евро-2020 устойчивым брендом. К тому же к моменту переноса турнира уже было выпущено достаточное количество рекламного материала, а изменение названия Форума неизбежно отразилось бы в излишних расходах по проведению турнира.

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