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Болельщики могут не увидеть воочию игры "Барселоны" и "Реала" до следующего года

Как и всех команд Примеры и Сегунды.

Болельщики могут не увидеть воочию игры "Барселоны" и "Реала" до следующего года
Хавьер Тебас
Фото: DIARIO AS

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас провел встречу с клубами Примеры и Сегунды, на которой негативно высказался о перспективах в нынешнем году проводить матчи со зрителями на трибунах, сообщает AS.

Функционер обсудил также финансовые вопросы.

По прогнозам Ла Лиги, из-за вероятного запрета проводить матчи со зрителями, финансовые потери могут составить до 129,5 млн евро. Из этой суммы 117 млн потеряет Примера и 12,5 млн - Сегунда.

Однако, это можно считать за оптимистичный вариант. В худшем случае клубы могут потерять 956 млн, если сезон не возобновится.

В связи со сложившейся ситуацией, команды разрабатывают стратегии, которые помогут сэкономить.

Ранее сообщалось, что Ла Лига определится с судьбой чемпионата до 25 апреля.

Напомним, что Примера протестирует всех игроков на коронавирус до 28 апреля.

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