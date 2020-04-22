В украинском футболе назревает конфликт: УПЛ не принял к рассмотрению заявку "Карпат" по Смалийчуку

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий заявил, что организация не будет рассматривать заявку Карпат о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента лиги. Об этом спортивный функционер заявил в интервью "Футбол NEWS".

Дикий отметил, что был нарушен дедлайн подачи заявок.

"Согласно требованиям нашего устава, за десять дней до даты проведения выборов, которые у нас пока запланированы на 27 апреля, заканчивается срок подачи заявок. То есть все клубы и все желающие участники УПЛ должны были выдвинуть свои кандидатуры до пятницы, 17 апреля", - сообщил Дикий.

"Поэтому у нас имеется нарушение подачи такой заявки. Мы ее получили только сегодня и не можем принять ее к рассмотрению. Это будет нарушение нашего устава. Официально и в установленный срок нам подали только одну заявку – от Александра Шевченко", - уточнил исполнительный директор УПЛ.

Отметим, что выборы нового президента УПЛ назначены на 27 апреля, но, вероятно, они не состоятся в запланированную дату в связи с продлением карантина на всей территории Украины до 11 мая. Напомним, что выборы должны проходить только в очном режиме.

Добавим, что кандидатуру Шевченко выдвинули клубы "Десна" и "Львов".