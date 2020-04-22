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Украина вошла в топ-20 по экспорту футболистов в мире в 2019 году

За границей выступают четверть тысячи украинских футболистов.

Украина вошла в топ-20 по экспорту футболистов в мире в 2019 году
Игрок "Динамо-Брест" Артем Милевский
Фото: dynamo-brest.by

Украина заняла 16-е место по экспорту футболистов в мире в 2019 году. Всего в течение года за границей выступало 250 игроков с украинским паспортом, сообщает CIES Football Observatory.

Большинство футболистов (79,6%) перешло в иностранные клубы из команд Украинской Премьер-лиги.

Украинцы в большинстве случаев выступают в чемпионатах Венгрии, Польши, Беларуси и России.

В общей сложности 186 национальных ассоциаций имели по крайней мере одного "импортного" игрока во внутреннем чемпионате.

Наибольшее количество игроков для иностранных чемпионатов отправила Бразилия - 1600 бразильцев играли за пределами родной страны.

В топ-3 своеобразного хит-парада также входят Франция (1027 футболистов) и Аргентина (972).

В целом эти три страны обеспечили почти четверть всей иностранной рабочей силы в глобальном футболе (22,5%).

Родоначальники футбола – англичане занимают 4-е место (565), немного отстают Испания (559) и Сербия (521).

При этом уточняется, что Португалия является основным направлением для бразильцев. Три основных пункта назначения для французских экспатриантов - Англия, Бельгия и Люксембург, а для аргентинцев - Чили, Мексика и Испания.

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