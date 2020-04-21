УЕФА провел саммит, на котором обсудил варианты календаря для завершения сезона 2019/20

Сегодня УЕФА провел видеоконференцию с участием представителей всех 55 стран-членов УЕФА, на которой руководители национальных федераций обсудили ряд вопросов, касающихся выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает football-italia.net.

УЕФА подтвердил, что планирует завершить текущий сезон до конца августа. Речь идет как о национальных европейских чемпионатах, так и о розыгрышах еврокубковых турниров.

При этом отмечается, что были представлены различные варианты календаря, охватывающие матчи как сборной, так и клубных соревнований. Однако, несмотря на ряд публикаций в СМИ, в УЕФА пока не определились с точным календарем завершения Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Что касается игр сборных, то УЕФА их планирует провести будущей осенью.

Также Союз передал ассоциациям позицию FIFpro (Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов) по вопросам контрактных обязательств между клубами и футболистами, согласно которой клубы не должны в одностороннем порядке менять контрактные обязательства перед игроками.

Исполнительный комитет УЕФА состоится в ближайший четверг, 23 апреля.