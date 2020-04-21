В монастыре УПЦ МП возле Хмельницкого подтвердили пять случаев COVID-19

Две монахини госпитализированы, у трех инфицированных нет симптомов.

В Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ Московского патриархата подтвердили уже пять случаев коронавирусной болезни.

Об этом на онлайн-брифинге во вторник сообщил глава Хмельницкой обладминистрации Дмитрий Габинет.

Монастырь находится в селе Головчинцы неподалеку от областного центра.

"На этот момент в этом монастыре пять больных. Из них это три монахини, один человек - это священник, и послушник черновицкого монастыря. На стационарном лечении находятся две монашки в Хмельницкой инфекционной больнице. Три человека находятся на амбулаторном лечении по месту своего постоянного пребывания... Состояние их таково, что проявлений заболевания никаких нет, они пока что бессимптомные носителями", - рассказал Габинет.

Всего медики взяли биоматериалы на анализ у 44 контактных лиц, из которых 33 - священнослужители и монахини. Успели проверить 28 человек, информация по остальным будет известна позже.

Головчинецкий монастырь закрыт для посещения.

Всего на территории Хмельницкой области заболели 55 человек. Из них умерли четыре человека, выздоровели пять.

Напомним, что вспышки коронавируса раньше подтвердили в двух монастырях УПЦ МП в Киеве (Лавра и Ионинский монастырь), а также в Почаевской Лавре.